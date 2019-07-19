Зеленский подтвердил готовность обменять Сенцова на Вышинского

Фото: president.gov.ua

Украина готова обменять подозреваемого в госизмене редактора "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на незаконно удерживаемого в России режиссера Олега Сенцова.

Это подтвердил президент Владимир Зеленский во время презентации мобильных жилых модулей для военнослужащих в Минобороны.

"Мы готовы Вышинского поменять на Сенцова. Это как пример. Это не разменная монета. Мы бы хотели получить всех наших политзаключенных. Если это будет первым шагом, мы готовы... Давайте, мы дадим вам Вышинского, а вы верните нам Сенцова", - сказал Зеленский.

При этом он отметил, что о Украина не ведет переговоров с РФ об обмене военнопленных моряков.

На прошлой неделе президент Владимир Зеленский впервые провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Говорили, в частности, о возвращении удерживаемых с обеих сторон лицах. По данным МИД, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченные Россией возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года. 17 июля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась начать подготовку к обмену удерживаемыми лицами. Украина хочет освободить 69 человек, поддерживаемые Россией боевики - 208.