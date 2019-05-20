Адвокат сообщила о психологических пытках пленного моряка

Адвокатов украинских военнопленных моряков не пустили к их подзащитным.

"В отношении военнопленных украинских моряков эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции", - пишет координатор адвокатов Николай Полозов в своем Twitter.

К своему твиту добавил пост Анастасии Георгиевской, адвоката пленника Владимира Терещенко.

Она сообщила, что не смогла попасть к нему, поскольку тюремщики пускали к морякам только следователей.

Также Георгиевская добавила, что россияне грубо нарушают права ее подзащитного.

"С учетом того, что письма от моего подзащитного Владимира Терещенко даже ко мне не приходят, СИЗО" Лефортово "и следствие не видит здесь нарушения", странно, да? Телефонные звонки ему запрещены, свидания тоже - я считаю, что уже 3 недели Владимир Терещенко находится в состоянии incommunicado", - пишет Георгиевская.

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Администрацией СИЗО "Лефортово" допущена ситуация при которой крайне затруднён доступ адвокатов для конфиденциального общения и работы с подзащитными.

В отношении военнопленных украинских моряков, эти обстоятельства являются нарушением статьи 105 III Женевской конвенции.#POW pic.twitter.com/o122HkXdeA — Николай Полозов (@nikolai_polozov) 19 мая 2019 г.

В Международном трибунале ООН по морскому праву завершились слушания по делу пленных моряков.