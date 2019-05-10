В Международном трибунале назвали дату оглашения приговора

Прошли слушания по делу украинских моряков. Фото: KaterynaZelenko

В Международном трибунале ООН по морскому праву завершились слушания по делу пленных моряков.

Решение о применении временных мер против РФ объявят 25 мая, сообщает Европейская правда.

В рамках жалобы Украина требует применить против РФ временные меры до момента освобождения моряков.

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Представитель Украины Елена Зеркаль во время выступления заявила, что РФ нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву.

Заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль призвала обязать Россию освободить украинских военнопленных моряков и судна. Об этом Зеркаль заявила в Гамбурге во время устных слушаний по делу о иммунитете 3 украинских военных кораблей и 24 членов их экипажей, незаконно захваченных РФ 25 ноября 2018-го.