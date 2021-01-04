25 марта в украинцев начнут отбирать землю

Территории оккупированного Крыма застраиваются местными предателями и приезжими русскими. Многоэтажки "растут" даже в природоохранных зонах.

К тому же 25 марта оккупационные органы власти начнут отбирать у крымчан жилье.

Эксперт Крымской правозащитной группы, аналитик Александр Седов рассказал Gazeta.ua какая судьба ждет незаконные объекты во временно-оккупированном Крыму.

Автор: crimeahrg.org Александр Седов, аналитик крымской правозащитной группы.

В Крым переехало немало русских. Как это повлияло на рынок недвижимости в Крыму?

Цены на крымскую недвижимость существенно поднялись. Люди активно скупают жилье, но законность таких сделок под вопросом.

Где россияне активно скупают жилье?

Наиболее активно в Симферополе, Севастополе и Ялте.

Они покупают жилье на полуострове. Мы имеем право не признавать их гражданами Украины после деоккупации?

Сложный вопрос. Теоретически можем. Об аннулировании сделок с недвижимостью - это вопросы переходного правосудия, а оно еще не закончено. Вопрос как будет проходить процесс деоккупации - неясно. По моему мнению люди, проживающие в Крыму незаконно будут иметь выбор - получать вид на жительство и оставаться в Крыму, если они купили жилье у граждан Украины законно, или, если они получили жилье незаконно, например как российские военные, которых селят в общежития, будут обязаны выезжать.

Россияне смогут влиять на политические процессы?

Это более политический вопрос. Россия сейчас делает все, чтобы увеличить свой контингент, чтобы формировать максимальное количество людей, которые выступают против деоккупации. Если россияне не получат паспорт гражданина Украины, то не смогут влиять на ситуацию.

Сказать, на каких условиях пройдет деоккупация Крыма - тяжело. Вполне возможно, что права населения сохранят. Это сложный вопрос на который я сейчас не могу ответить.

Автор: Рос сми ЖК Ласпи, построенное предателем Украины, экс-министром обороны Украины Павлом Лебедевым

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А как быть с теми, кто родился, скажем, от россиянки и гражданина Украины?

У родителей этого ребенка встанет вопрос получения украинского гражданства. Они и сейчас могут получить украинское свидетельство о рождении. За преступления родителей дети не платят.

25 марта 2020 Владимир Путин издал указ о расширении приграничных территорий. Украинцы, которые владеют землей в этих районах имеют или получить паспорт или продать свою землю. Какую ситуацию спровоцировал этот указ?

Процедуру отчуждения начнут в марте этого года. Людям будут приходить сообщения об отчуждении сумма компенсации, если человек живет в Крыму. По законам оккупантов решение можно будет обжаловать в суде, но их так называемый суд не вынесет справедливого решения. По моей информации в суды не подают и процедур оценки стоимости участков не проводят. Российская Федерация гарантирует компенсацию за отчужденное жилье, но я даю стопроцентную гарантию, что сумма будет ниже.



К тому же я не представляю, как РФ будет выплачивать компенсации людям, которые переехали на материковую часть Украины. Поэтому отчуждения рассматриваю как принуждение к получению гражданства Российской Федерации.



Это принуждение для тех, кто принципиально не хочет получать их паспорт. На данный момент вопросам продажи и оценки через суд нету. Люди пытаются въехать в Крым и те участки продать. Любая попытка забрать у людей их недвижимое имущество - это военное преступление, по которому в ЕСПЧ можно начать уголовное дело. Это будет одно из преступлений, которые рассматривает международный уголовный суд. Если таких дел будет много - это только усилит наши позиции.

Могут ли оккупанты начать отбирать недвижимость у людей, которые получили российские паспорта?

Сомневаюсь. Россия не пойдет на непризнание своих документов в Крыму.



Забирать могут не из-за паспорта, а через документы. Могут признать документы о собственности незаконными. Это касается каждого жителя Крыма.

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Смогут ли владельцы украденного русскими имущества вернуть свое жилье назад и как?

До деоккупации - никак. РФ не рассматривает решения ЕСПЧ. Если решат, что с точки зрения российского законодательства отчуждение законно, то маловероятно, что лицо получит компенсацию. Даже через ЕСПЧ можно вернуть только деньги, не землю. Изменения в Конституции РФ запрещают возвращать участки. Я бы порекомендовал людям, у которых отнимают недвижимость, хранить документы, подтверждающие право на собственность.

Что делать тем, у кого на момент оккупации был только завещание и не установлены границы участков?

Завещание это уже документ, удостоверяющий право собственности. Другой вопрос был ли решен вопрос с правом на собственность до написания завещания. Если завещание написал человек, который сам не имел права собственности, то вряд ли Украина признает такой документ. Человеку придется в дальнейшем подтверждать, что он имеет право на это имущество. Как я сказал надо хранить все документы, подтверждающие право на собственность. Вопрос будет решать в судах, в кадастре.

Но вопрос не может быть решен пока Крым оккупирован. Может возникнуть ситуация, когда человек имеет право собственности, а оккупанты захватили ее и кому-то передали. В таком случае следует обратиться в ЕСПЧ, там рассмотрят вопрос о незаконности российских действий, а РФ заставят выплатить компенсацию. В ситуации с оккупацией Крыма все сделки можно рассматривать как результат российской оккупации и требовать с РФ компенсацию.

Все эти многоэтажки построили за время оккупации Крыма, останутся. Что с ними делать? Например с объектами Константинова в Мисхоре?

Одно дело сделки с недвижимостью, которые заключали жители Крыма и приезжие россияне. Они просто не проходили по украинским законам, если жители Крыма получили деньги за продажу, в ЕСПЧ можно доказать правомерность таких соглашений.



А здесь вопрос касается строительства на землях, принадлежащих Украине. Встанет вопрос о незаконности строительства и сносе этих объектов, но после освобождения Крыма.

С другой стороны кто будет компенсировать крымчанам деньги, которые они потратили на приобретение жилья? Украина не получала этих денег. Встанет вопрос признания или непризнания строительства и взыскания с РФ компенсации на расходы.

Все украинцы, которые находятся в ОРДЛО и Крыму, являются заложниками российского оккупационного режима. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр реинтеграции Алексей Резников в интервью ТСН.