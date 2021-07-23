13 россиян пытались проникнуть в Украину по поддельным паспортам

 
Ексклюзивы
1/5
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
"Спим на базаре, моемся в мисках" - про что говорят на крупнейшем рынке столицы
Просмотров: 5256
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Просмотров: 342
Какой матрас не годится для секса
Какой матрас не годится для секса
Просмотров: 585
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Сезон арбузов: когда цены упадут до прошлогодних
Просмотров: 333
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Просмотров: 495
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1071
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
За последние 10 лет в Украине стало больше счастливых людей
Просмотров: 234
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Украинские фермеры выращивают персики, а в продаже - импорт
Просмотров: 432
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
"Я и бал президента": книга Мендель появилась в продаже. Сети гудят
Просмотров: 1278
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
"Ребенок убил пассажиров". Как уберечься от смерти в ДТП
Просмотров: 945
Фото
Все фото
19
16
5
16
25
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
Показали впечатляющие фото самых масштабных военных учений в Украине
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Показали, как зенитные комплексы &quot;Оса&quot; отразили нападение авиации
Показали, как зенитные комплексы "Оса" отразили нападение авиации
Началась активная фаза масштабных военных учений Sea Breeze 2021: мощные фото
Началась активная фаза масштабных военных учений Sea Breeze 2021: мощные фото
Морпехи показали &quot;Гвоздики&quot; и &quot;Грады&quot; всем желающим – дети в восторге: фото
Морпехи показали "Гвоздики" и "Грады" всем желающим – дети в восторге: фото
Видео
Все видео
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Баста, которого СБУ подала на черный список, сидит в Киеве - Стерненко
Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"
Российские оккупанты показали задержания очередного "украинского шпиона"
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Великобритания показала видео, как самолеты и корабли РФ преследовали эсминец Defender в Черном море
Ялту затопило, есть пострадавшие
Ялту затопило, есть пострадавшие
Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи
Аксенов отжал лодку у спасателей затопленной Керчи
Интервью
1/5
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Эрике Рамиресе
Просмотров: 495
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
"Соглашение США и Германии – однозначное поражение Украины": что нужно немедленно сделать
Просмотров: 1080
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Убийство матери и дочери поразило жестокостью: как защититься от домашнего насилия
Просмотров: 423
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Аваков не прогибался. Окружение Зеленского его не воспринимало
Просмотров: 1071
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Новые районы – общие проблемы для Крыма и Черниговской области. Эксперт оценил результаты годового разделения страны
Просмотров: 639
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
22 июля 2021
Просмотров: 180
До мамонтів
Ніколи не був на Місяці. А оце думаю: якби побував, то що б із того вийшло? Мабуть, нічого такого, чого б уже не пережив на Землі. За останні тижні ...
пятница, 23 июля 2021 14:31

13 россиян пытались проникнуть в Украину по поддельным паспортам

  Комментировать

В Одесской области 12 моряков из России пытались предъявить украинским пограничникам паспорта, выданные на временно оккупированной территории Украины.

В то же время в пункте пропуска "Шегини" задержали 37-летнего россиянина, который направлялся в Польшу с поддельным паспортом Греции, сообщает Государственная пограничная служба. Мужчину доставили в пограничное подразделение для привлечения к уголовной ответственности.

"Пограничники Одесского отряда обнаружили в морском порту "Южный", что в городе Южное, 12 граждан РФ, которые хотели попасть в Украину с помощью документов, выданных на территории оккупированного Крыма. Россияне были членами команды судна под флагом Либерии", - говорится в сообщении.

Автор: dpsu.gov.ua
  Любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории страны, а также их деятельность считаются незаконными
Любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории страны, а также их деятельность считаются незаконными

Морякам запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Захватил судно в Индийском океане: украинца впервые задержали за пиратство

Прокуратура турецкого города Искендерун арестовала четырех украинских моряков. Их подозревают в контрабанде наркотиков. В Турцию они попали под флагом Либерии. Экипаж состоял из 24 украинцев и одного иностранца. 10 июля корабль задержали правоохранители в турецком порту.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «13 россиян пытались проникнуть в Украину по поддельным паспортам». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
23
июля

Активисту сожгли дом - организаторов не нашли

Приняли декларацию с осуждением кремлевской агрессии

На курорте произошел тройной теракт

Убийца Джанни Версаче совершил самоубийство

Определили переносчика смертельной болезни

В огне погибло больше сотни людей

Мужчина взял в заложники полицейского

Самое читаемое
Суркис уничтожает карьеру Супряги
Суркис уничтожает карьеру Супряги
 Просмотров: 10773
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
Гороскоп на 22 июля: чей звездный час наступает прямо сейчас
 Просмотров: 7362
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
Продукты СССР: что могли купить люди в советских магазинах - фото
8
 Просмотров: 6408
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
Решилась на поступок, о котором сожалела до смерти: годовщина смерти Наталии Ужвий
 Просмотров: 5904
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
Центральный автовокзал Киева открыли после ремонта. Вид поражает
17
 Просмотров: 5302
Крым
На сайте Олимпиады опубликовали правильную карту Украины
На сайте Олимпиады опубликовали правильную карту Украины Просмотров: 144
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
Закон о коренных народах нервирует Путина - Муждабаев
 Просмотров: 342
На Шуфрича подали заявление о совершении преступления
На Шуфрича подали заявление о совершении преступления Просмотров: 1431
Официальный сайт Олимпиады отделил Крым от Украины
Официальный сайт Олимпиады отделил Крым от Украины Просмотров: 477
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
Украина сделала три важные шага для возвращения Крыма. Надо еще два - Муждабаев
 Просмотров: 495
Больше всего комментируют
3
Суд обязал ГБР открыть дело о возможной госизмене Зеленского
3
Мужчина на моноколесе упал на проезжую часть и повредил Infiniti
2
Из университета уволили профессора Бильченко, которая назвала Украину "колонией"
2
Delta уже в Киеве. Вирус скосил шесть человек
1
"В восемь месяцев остался сиротой" - как украинцев переселяли из этнических земель
Голосов: 9127
Голосование Возобновлять поставки воды из Днепра в оккупированный Крым?
  • Нет. Оккупанты должны самостоятельно обеспечивать оккупированную территорию
  • Да. Там также живут люди
  • Нужно воду продавать дорого
  • Ваш вариант (в комментариях)
Просмотреть