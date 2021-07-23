13 россиян пытались проникнуть в Украину по поддельным паспортам

В Одесской области 12 моряков из России пытались предъявить украинским пограничникам паспорта, выданные на временно оккупированной территории Украины.

В то же время в пункте пропуска "Шегини" задержали 37-летнего россиянина, который направлялся в Польшу с поддельным паспортом Греции, сообщает Государственная пограничная служба. Мужчину доставили в пограничное подразделение для привлечения к уголовной ответственности.

"Пограничники Одесского отряда обнаружили в морском порту "Южный", что в городе Южное, 12 граждан РФ, которые хотели попасть в Украину с помощью документов, выданных на территории оккупированного Крыма. Россияне были членами команды судна под флагом Либерии", - говорится в сообщении.

Автор: dpsu.gov.ua Любые органы, их должностные и служебные лица на временно оккупированной территории страны, а также их деятельность считаются незаконными

Морякам запретили въезд в Украину сроком на 3 года.

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Прокуратура турецкого города Искендерун арестовала четырех украинских моряков. Их подозревают в контрабанде наркотиков. В Турцию они попали под флагом Либерии. Экипаж состоял из 24 украинцев и одного иностранца. 10 июля корабль задержали правоохранители в турецком порту.