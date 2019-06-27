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четверг, 27 июня 2019 12:42

1000 дней борьбы: кто такой Роман Сущенко

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27 июня проходит 1000 дней с момента незаконного задержания украинского журналиста Романа Сущенко россиянами.

Роман Сущенко - собственный корреспондент Укринформа во Франции. 30 сентября 2016-го он посещал Москву по частным делам. В этот день российские правоохранители незаконно задержали его. 7 октября 2016-го его обвинили в шпионаже и приговорили к 12 годам тюрьмы. В ноябре Сущенко этапировали в колонию №11 в Кировской области, города Кирово-Чепецк, село Утробино в России.

В следственном изоляторе на журналиста оказывали психологическое давление, чтобы он признался в шпионаже, но украинец все опровергал.

Автор: Укринформ
  Инфографика "1000 дней плена"
Инфографика "1000 дней плена"

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Сущенко содержится в отдельной камере, поскольку есть риск для его жизни от других заключенных. За 7 месяцев его дважды посещали родные и консул. Также из правила колонии в журналиста есть лимит на передаче - одна на 3 месяца.

Освободить Сущенко призвали Госдеп США, ЕС, Европарламент, ОБСЕ, ПАСЕ, в комитетах ООН, Сейм Польши, МИД Литвы. Организации "Репортеры без границ", Международная федерация журналистов, Комитет защиты журналистов, ЮНЕСКО, EANA, Хельсинская комиссия США, международное объединение писателей ПЕН-клуба не раз выступали с заявлениями в поддержку корреспондента.

Автор: Роман Сущенко
  Рисунок Романа Сущенко "Стамбул"
Рисунок Романа Сущенко "Стамбул"

Сущенко любит рисовать. За все время пребывания в СИЗО Лефортово он нарисовал 30 картин, для этого использовал то, что было, - шелуха лука, сок свеклы, чай, стиральный порошок, кетчуп. Сейчас ему разрешили передать пастель из 24 цветов и акварель.

Сущенко имеет орден "За мужество" 3-й степени и является лауреатом премии Национального союза журналистов Украины за защиту свободы слова. Кроме этого он орден Андрея Сахарова "За мужество".

Петр Порошенко назначил стипендии имени Левка Лукьяненко 4-м украинцам, содержащихся по политическим мотивам в России и аннексированном ней Крыму.

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Дата
27
июня

1000 дней борьбы: кто такой Роман Сущенко

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