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четверг, 20 июня 2019 15:38

Санкции не работают: Путин заговорил об обмене пленными

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Санкции не работают: Путин заговорил об обмене пленными
Путин впервые за 2 года начал говорить об обмене пленными. Фото: Национальный корпус

Президент России Владимир Путин впервые лично поднял тему обмена пленными.

О возможности забрать незаконно удерживаемых в России Украинские он заявил во время "прямой линии" с россиянами, сообщает УНИАН.

Он заявил, что этим вопросом занимался председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук по поручению экс-президента Украины Петра Порошенко.

"Виктор Владимирович Медведчук очень близко к сердцу это берет. Совсем недавно он был и поднял вопрос об освобождении украинских моряков, задержанных в результате инцидента недалеко от Керченского пролива, поднял вопрос об увольнении еще ряда конкретных лиц, которые осуждены и находятся в местах лишения свободы в РФ ", - сказал Путин.

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Он сказал, что вопрос возвращения украинский должен быть решен комплексно.

"Прежде чем решать эти вопросы, нужно подумать, как будет решен вопрос тех людей, которые нам небезразличны, в том числе граждан РФ, находящихся в аналогичной ситуации в Украине", - добавил он.

С начала аннексии Крыма Россия начала сажать в тюрьмы проукраинских активистов, нелояльных к оккупантам крымских татар и независимых журналистов. В течение войны на Донбассе в российский плен попадают украинские военные и местные жители. 25 ноября в прошлом году россияне открыто захватили 3 украинских судна с 24 моряками на борту. Последний обмен пленными состоялся в 2017-м.

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