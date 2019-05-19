Порошенко назначил стипендии украинским политзаключенным

Порошенко назначил стипендии. Фото: РБК

Президент Петр Порошенко назначил стипендии имени Левка Лукьяненко четырем украинцам, содержащихся по политическим мотивам в России и аннексированном ней Крыму.

Соответствующий указ он подписал 17 мая, сообщает сайт главы государства.

"Согласно указу, государственные стипендии имени Левка Лукьяненко назначены на период незаконного задержания, содержания и в течение одного года после освобождения Владимиру Балуху, Николаю Семене, Олегу Сенцову, Роману Сущенко. Также назначены стипендии сроком на один год Ильми Умерову и Ахтему Чийгозу", - говорится в сообщении.

Между тем, по подсчетам активистов инициативы #SaveOlegSentsov, в России пока удерживают 98 украинских политзаключенных, на оккупированной части Донбасса - свыше 120 пленных военных и гражданских.