Журналисты обратились ко властям во время почтения памяти Гонгадзе

Фото: Олег Богачук, "Цензор.НЕТ"

16 сентября - 21 годовщина убийства украинского журналиста Георгия Гонгадзе. Для почитания его памяти в Ильинском сквере Киева, недалеко от могилы Гонгадзе, состоялась акция.

На ней правозащитники и журналисты призвали украинскую власть эффективно и прозрачно расследовать убийство Гонгадзе и других украинских журналистов, а также выполнить требования Комитета министров Совета Европы в деле Гонгадзе, пишет "Цензор. НЕТ".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 21 год назад исчез Георгий Гонгадзе

Среди резонансных дел организаторы акции назвали убийство журналистов Павла Шеремета и Вадима Комарова. Последнего избили в 2019 году в Черкассах. После 46 дней комы он умер. Преступление до сих пор не раскрыли, исполнители и заказчики - не наказаны.

На акции также призвали защищать деятельность журналистов, принимать системные меры для защиты права граждан на правдивую и объективную информацию.

Вечером 16 сентября 2000 года Гонгадзе вышел из дома и не вернулся. Родственники, коллеги и политики начали бить тревогу. А руководство МВД и СБУ пытались запутать ход расследования, из-за вероятной причастности к событию первых лиц государства: президента Украины Леонида Кучмы, главы Администрации президента Владимира Литвина, министра внутренних дел Юрия Кравченко и главы СБУ Леонида Деркача. Во время выступления в Верховной Раде 28 ноября 2000-го председатель Социалистической партии Александр Мороз назвал заказчиком убийства журналиста Кучму. В качестве доказательств включил аудиозапис разговоров президента, которые сделал майор СБУ Николай Мельниченко. С 15 декабря начались акции протеста "Украина без Кучмы", в которых принимали участие 24 общественные организации и партии. Политический кризис завершился оранжевой революцией 2004 года.