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вторник, 28 мая 2019 19:16

Zumba и воркаут: в центре Киева устроят масштабную акцию

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  Зарядки начнутся с 1 июня.
Зарядки начнутся с 1 июня.

В центре Киева, на Крещатике, каждое воскресенье будут проводить спортивно-развлекательную танцевальную зарядку "Fun Up".

"Для популяризации и развития физической культуры и спорта такую ​​инициативу общественной организации "Украинская федерация вейкбординга и воднолыжного спорта" поддержано распоряжением КГГА № 937", - пишут на сайте городского совета.

Как отмечается, там будут бесплатно обучать спортивным танцам, проводить мастер-классы по Zumba Fitness, Tae Bo fitness, воркауту и т. д.

Мероприятие будет проводится с 1 июня до 31 декабря каждую субботу с 19:00 до 22:00 и воскресенье с 12:00 до 22:00.

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Место для зарядки уже выбрали: от пересечения улиц Крещатик и Архитектора Городецкого и до пересечения Крещатика с улицей Богдана Хмельницкого.

На месте будут дежурить полицейские и медики, говорится в сообщении.

В Киеве прошел традиционный "Пробег под каштанами". В мероприятии приняли участие тысячи людей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Автор: й
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