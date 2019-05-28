Zumba и воркаут: в центре Киева устроят масштабную акцию

В центре Киева, на Крещатике, каждое воскресенье будут проводить спортивно-развлекательную танцевальную зарядку "Fun Up".
"Для популяризации и развития физической культуры и спорта такую инициативу общественной организации "Украинская федерация вейкбординга и воднолыжного спорта" поддержано распоряжением КГГА № 937", - пишут на сайте городского совета.
Как отмечается, там будут бесплатно обучать спортивным танцам, проводить мастер-классы по Zumba Fitness, Tae Bo fitness, воркауту и т. д.
Мероприятие будет проводится с 1 июня до 31 декабря каждую субботу с 19:00 до 22:00 и воскресенье с 12:00 до 22:00.
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Место для зарядки уже выбрали: от пересечения улиц Крещатик и Архитектора Городецкого и до пересечения Крещатика с улицей Богдана Хмельницкого.
На месте будут дежурить полицейские и медики, говорится в сообщении.
В Киеве прошел традиционный "Пробег под каштанами". В мероприятии приняли участие тысячи людей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
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