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Жителей Киева хотят лишить права избирать себе местную власть - Кличко

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  Мэр Киева Виталий Кличко: "Идея распределения должностей городского головы и главы КГГА является нарушением Конституции". Фото: Известия
Мэр Киева Виталий Кличко: "Идея распределения должностей городского головы и главы КГГА является нарушением Конституции". Фото: Известия

Киевлян хотят лишить права избирать власть столицы.

Об этом заявил лидер "УДАРа", мэр Киева Виталий Кличко, комментируя журналистам намерения народных депутатов рассмотреть и принять в ближайшее время законопроект от "Слуги народа" о столице, который существенно ограничивает полномочия городского головы.

"К этому законопроекту после первого чтения подали 900 поправок. К нему много замечаний. И не будем забывать, что ключевая цель этого законопроекта одна. Убрать Кличко, который не подчиняется кому-то сверху. Я неоднократно говорил, что я подчиняюсь только киевлянам, которые меня избрали и доверили воплощать изменения в нашем городе. И убежден, что в Киеве должно быть местное самоуправление. Потому вопрос ведь не в фамилии. Вопрос в том, что киевлян хотят лишить права избирать власть столицы", - подчеркнул Кличко.

Он отметил, что идея распределения должностей городского головы и главы КГГА является нарушением Конституции. И Конституционный суд уже выносил решение по этому вопросу.

"Это кого-то не устраивает. Поэтому делают все возможное, чтобы устранить Кличко от управления городом таким иезуитский способом - через Верховную Раду", - подчеркнул лидер "УДАРа".

Мэр также отметил, что проект закона о столице должны принимать только после получения выводов и экспертной оценки соответствующих европейских институтов.

"Я убежден, что этот законопроект, который пытаются принять, должен сначала получить экспертную оценку, в частности, Венецианской комиссии, Совета Европы. Потому что он должен соответствовать ключевым принципам демократии, а не желанию той или иной политической силы", - отметил Кличко.

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