Женщины болеют больше: ситуация с коронавирусом в столице

В столице за прошедшие сутки подтвержден 671 новый случай заболевания коронавирусом. Фото: kmr.gov.ua

В Киеве за минувшие сутки подтвержден 671 новый случай заболевания на коронавирус.

35 пациентов умерли, сообщил мэр столицы Виталий Кличко в субботу.

Заболели 375 женщин в возрасте от 18 до 95 лет, 279 мужчин в возрасте от 18 до 94 лет, 6 девочек от 4 до 17 лет и 11 мальчиков от 1 до 14 лет.

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Госпитализированы 69 больных коронавирусом, кроме того, 210 человек госпитализированы с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

В сутки 457 граждан преодолели коронавирус. Всего с начала пандемии в столице заболели 196 169 человек, умерли 4626 граждан, вылечились 124434 человека.

В Киеве с начала введения тотального локдауна обнаружили 1516 заведений, нарушивших карантин. В частности, 440 заведений общественного питания, или почти каждый десятый из проверенных.