В столице подсчитали нарушителей четырехнедельного локдауна

В Киеве с начала введения тотального локдауна обнаружили 1516 заведений, нарушивших карантин. В частности, 440 заведений общественного питания, или почти каждый десятый из проверенных.
Об этом сообщила Госпродпотребслужба Киева, пишет УНН.
Всего за период локдауну в столице проверили 29 957 субъектов хозяйствования. Из них 4711 заведений общественного питания, субъектов торговли продовольственными товарами - 11 170, непродовольственными - 13 831, а также 112 детских садов.
По результатам рейдов, обнаружили такое количество нарушителей:
- шесть дошкольных учебных заведений;
- 440 заведений общественного питания;
- 478 объектов торговли непродовольственными товарами;
- 592 объекты торговли продовольственными товарами.
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Напомним, с 1 мая в Киеве ослабляют строгий карантин. Общественный транспорт будет работать в обычном режиме. Возобновят работу заведения общественного питания, школы и детские сады.
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