Заснул за рулем и влетел в отбойник - авария в Киеве с пострадавшими

29 июля в Киеве, на улице Саперно-Слободской, произошла авария. Водитель автомобиля ВАЗ, заснул за рулем и влетел в отбойник.
В результате аварии травмированы двое несовершеннолетних, - сообщила Патрульная полиция Киева.
"По предварительной информации, в результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних. Врачи госпитализировали их в одно из медицинских учреждений столицы", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства этого дела будут устанавливать следователи.
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Ранее пьяный водитель в Киеве перевозил пассажиров. Полицейские остановили автобус Renault в переулке Рыночном. Водитель отказался проходить тест на наличие алкоголя.
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