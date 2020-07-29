Заснул за рулем и влетел в отбойник - авария в Киеве с пострадавшими

29 июля в Киеве, на улице Саперно-Слободской, произошла авария. Водитель автомобиля ВАЗ, заснул за рулем и влетел в отбойник.





Автор: Патрульная полиция Киева Авария в Киеве, пострадали двое несовершеннолетних

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Ранее пьяный водитель в Киеве перевозил пассажиров. Полицейские остановили автобус Renault в переулке Рыночном. Водитель отказался проходить тест на наличие алкоголя.