Пьяный водитель управлял автобусом с пассажирами. Фото: Патрульная полиция Киева

В Киеве пьяный водитель перевозил пассажиров. Полицейские остановили автобус Renault в переулке Рынковом. Водитель отказался проходить тест на наличие алкоголя.



Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Киева.



"Вчера во время проведения комплекса профилактических мероприятий "Перевозчик", инспекторы отдела безопасности дорожного движения остановили автобус Renault в переулке Рыночном. Во время общения с водителем, который оказывал услуги по перевозке пассажиров, патрульные обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. От прохождения осмотра в установленном законом порядке 43-летний мужчина отказался", - сообщили патрульные.

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Патрульные отстранили водителя от вождения, составив на него протокол Управление транспортным средством в состоянии опьянения и постановление Перевозка пассажиров водителем, который не прошел передрейсового медицинского осмотра.

Раньше алкогольный антирекорд установили украинские любители пьянки за рулем. В Украине в прошлом году оштрафовали всего за три года пьяных водителей.



