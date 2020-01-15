Алкогольный антирекорд: в полиции рассказали о пьяницах за рулем

Количество пьяных водителей достигло рекордного показателя.. Фото: autolubitel.org

Антирекорд установили украинские любители пьянки за рулем. В Украине в прошлом году оштрафовали всего за три года пьяных водителей.

Если быть точными - 115 711 пьяных водителей выявили в 2019 году. Для сравнения: за 2018 - чуть более 110 тыс. Человек, по 2017 - более 114 тыс.

Со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого печальную статистику приводит Сегодня.

Больше всего пьяных водителей выявляют во время праздников. Например, первые дни 2019-го патрульные Киевской области остановили автомобиль Renault, на дороге "вилял" из стороны в сторону.Водитель едва двигался и едва мог произнести слово. Алкотестер показал, что в крови нарушителя содержится рекордных 5,0 промилле при допустимых 0,2. Водитель пытался отрицать опьянения. По факту пьяного вождения правоохранители составили админпротокол

Вообще, водители, в крови которых содержание алкоголя превышает норму в 25 раз (5 промилле) - не редкость в Украине. Таких автомобилистов задерживали в Волынской области и нескольких - в Киевской.

У одного водителя в Луцке обнаружили в крови более 5 промилле. Это означает, что автомобилист выпил около литра крепкого спиртного перед поездкой.

В конце 2019 года 50-летняя женщина-водитель на трассе Киев - Харьков в Бориспольском районе не справилась с управлением автомобиля Subaru XV и вылетела в кювет. Патрульные, прибывшие на место происшествия, заподозрили, что женщина может быть пьяна. Она согласилась пройти тест, который показал 4,5 промилле алкоголя в крови. Это пока антирекорд среди женщин.

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Выпивают за рулем и водители такси. Например, недавно пассажир телефону пожаловался в полицию о пьяном таксиста. Копам удалось найти и остановить водителя. Алкотестер показал в его крови 1,91 промилле алкоголя. Это равно 200 мл крепкого спиртного, выпитого перед выездом.

Нередко автопьяницы повторно совершают аналогичные преступления. Например, полицейские Львовской области задерживали пьяного водителя, который ранее уже попадал в поле зрения правоохранителей за пьяное вождение. Несмотря на запрет суда, мужчина сел за руль, да еще и в состоянии опьянения.

Ожидается, что в этом году вступит в силу новый закон, который ужесточит наказание для нетрезвых водителей. По новым нормам, за пьяную езду будет введена уголовная ответственность. Это означает, что минимальный штраф составит 17 тыс. Грн, а права на вождение автотранспортом водителя могут лишить на трехлетний срок.

В Полтавской области патрульные обнаружили пьяного водителя, у которого доза алкоголя в крови превышала норму в 16 раз. В таком состоянии мужчина попал в ДТП.