Смертельная доза патрульные задержали рекордно пьяного водителя

Содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле. Фото: МВД

В Полтавской области патрульные обнаружили пьяного водителя, у которого доза алкоголя в крови превышала норму в 16 раз.

В таком состоянии мужчина попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Во время незначительного ДТП один из участников заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя. Первый сразу же сообщил в полицию. Когда на место происшествия прибыли патрульные, результат поразил всех присутствующих. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 3,17 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму ", - говорится в сообщении.

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