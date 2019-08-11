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воскресенье, 11 августа 2019 17:14

Смертельная доза патрульные задержали рекордно пьяного водителя

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Смертельная доза патрульные задержали рекордно пьяного водителя
Содержание алкоголя в крови мужчины составил 3,17 промилле. Фото: МВД

В Полтавской области патрульные обнаружили пьяного водителя, у которого доза алкоголя в крови превышала норму в 16 раз.

В таком состоянии мужчина попал в ДТП. Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

"Во время незначительного ДТП один из участников заметил явные признаки алкогольного опьянения у другого водителя. Первый сразу же сообщил в полицию. Когда на место происшествия прибыли патрульные, результат поразил всех присутствующих. Содержание алкоголя в крови мужчины составило 3,17 промилле, что почти в 16 раз превышает допустимую норму ", - говорится в сообщении.

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В Киеве на Голосеевском проспекте патрульные остановили автомобиль с пьяным водителем за рулем. Владельцем авто оказался прокурор Васильковского отделения Киево-Святошинской прокуратуры Ярослав Леляк

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