Замерзшим Днепром бегала полиция за угонщиком автомобиля

В Киеве на перекрестке просп. Юрия Гагарина и ул. Владимира Сосюры водитель Lexus нарушил ПДД, чем привлек внимание патрульных. Как выяснилось, авто было в угоне.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

Автор: Патрульная полиция Киева Авто, на котором мужчина убегал от патрульных, в угоне

"Патрульные заметили автомобиль, который нарушил требование дорожного знака и поехал прямо с полосы предназначенной для поворота налево. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, но тот и не думал останавливаться, значительно ускорившись. Началось преследование", - говорится в сообщении.

На съезде в направлении Русановской набережной водитель не справился с управлением и наехал на бордюрный камень.

Автор: Патрульная полиция Киева Патрульные передали задержанного следственно-оперативной группе

"Водитель оставил автомобиль и подался в бега от инспекторов через Днепр. Патрульные побежали за беглецом по льду на правый берег. Там его уже ожидали несколько экипажей патрульных", - добавили в сообщении.

Беглеца задержали. По предварительным данным, ночью мужчина на ул. Краковской разбил стекло, попал в салон и перепрограммировал бортовой компьютер Lexus.

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На Харьковщине работник автосервиса угнал у клиентки Lexus и попал в аварию. Угонщик не справился с управлением и слетел в лесополосу.