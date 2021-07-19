За полчаса в Киеве выпала недельная норма осадков

 
Ексклюзивы
1/5
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Назвали сроки значительного падения цен на арбузы и дыни
Просмотров: 9
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Кошки, лошади и лягушки – художник рисует стильные портреты домашних любимцев
Просмотров: 423
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Эпоха Авакова, вертикаль Зеленского и подарки Фирташу - цитаты уходящей недели
Просмотров: 423
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Жара, паводки, голова в небе и Монастырский на трибуне - фото уходящей недели
Просмотров: 1323
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
В лавандовый парк едут для фотосессий. Когда закончится сезон
Просмотров: 666
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Чаевничал в Берлине с Меркель и отправлял олимпийцев в Токио – неделя Зеленского в фото
Просмотров: 783
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Порошенко ел кашу в Донецкой области, Аваков поехал в Ровно – что политики делали на неделе
Просмотров: 3582
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
"Бабушки спешат на поезд, быстро уступают в цене. Распродаются за час и погнали "- как пенсионеры продают товар с электрички
Просмотров: 1647
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Обвалилась цена самой дорогой ягоды: за неделю голубика подешевела на 200 грн
Просмотров: 5130
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
"Идет пена, дочь кричит до посинения" - истории пациентов, которым медицинский каннабис жизненно необходим
Просмотров: 837
Фото
Все фото
4
4
7
9
3
Валит деревья и затапливает станции метро: по Киеву несется мощный ураган с ливнем
Валит деревья и затапливает станции метро: по Киеву несется мощный ураган с ливнем
Водительница снесла будку парковщика прямо на Volkswagen: фото ДТП
Водительница снесла будку парковщика прямо на Volkswagen: фото ДТП
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
Масштабный пожар в Киеве. Клубы дыма видны за сотни метров
Подземный переход Киева изменился до неузнаваемости: фото обновлений
Подземный переход Киева изменился до неузнаваемости: фото обновлений
Показали длиннющие очереди возле киевского центра вакцинации
Показали длиннющие очереди возле киевского центра вакцинации
Видео
Все видео
Реку Киева превратили в пенные помои
Реку Киева превратили в пенные помои
В столице неизвестный начал стрелять из автомата около жилого дома
В столице неизвестный начал стрелять из автомата около жилого дома
Неуправляемый дом дрейфует по Днепру
Неуправляемый дом дрейфует по Днепру
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
Горе-водительница повисла на эвакуаторе в центре Киева: курьезное видео
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
"Мне пох*й, кто тебя там ждет" - очередной таксист Bolt отличился в Киеве
Интервью
1/5
"Очень умное и хорошо написано, но неинтересно" - почему украинскую литературу не читает мир
"Очень умное и хорошо написано, но неинтересно" - почему украинскую литературу не читает мир
Просмотров: 63
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
"Голос": что изменилось за месяц после раскола фракции
Просмотров: 423
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Что нужно знать о новом форварде "Динамо" Шкурине
Просмотров: 774
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Более трети украинцев не будут вакцинироваться. Какими будут последствия
Просмотров: 2268
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
"Большое строительство" Зеленского: как пиар президента вредит дорогам
Просмотров: 621
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 июля 2021
Просмотров: 468
Собачі будки культури
Днями Ініціативна група "Першого грудня" та Український ПЕН виступили зі спільною заявою. Дали оцінку ситуації, в якій опинилися українські ...
понедельник, 19 июля 2021 15:10

За полчаса в Киеве выпала недельная норма осадков

  Комментировать
За полчаса в Киеве выпала недельная норма осадков
В столице за несколько минут выпала почти недельная норма осадков. Фото: pixabay.com

В течение 30 мин. Киев накрыл мощный ливень. За это время выпало 18 мм осадков, что равно почти недельной норме.

Сейчас последствия непогоды ликвидируют 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор". В целом - 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. К работе привлечена специальная техника - гидромониторы, илососы, мотонасосы, информирует коммунальная корпорация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аномальное наводнение затопило целый городок в Австрии

Техника гидротехнических служб коммунальных предприятий выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня. Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе усиленно очищали стоки.

Техника заблаговременно дежурила на просп. Броварском возле станции метро Черниговская, на развязке возле станции метро Левобережная, на ул. Владимира Брожко, у тоннеля на ул. Елены Телиги. Однако чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров. Пять мощных насосов в туннеле на ул. Елены Телиги не справились со стихией.

В понедельник, 19 июля, Киев после адской жары накрыла мощная непогода. В отдельных районах столицы шквальный ветер повалил деревья. Например, в Шевченковском районе дерево упало возле школы.

На улицах из-за мощного ливня образовались подтопления. Движение транспорта заблокировано.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «За полчаса в Киеве выпала недельная норма осадков». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

В московской тюрьме умер украинский политик

Композитор дал последний концерт

Князья разбили половцев на Днепре

Самое читаемое
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
Гороскоп на 19-25 июля: как пережить полнолуние и достичь успеха
 Просмотров: 9442
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
 2 Просмотров: 4320
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
Советский алкоголизм: почему люди массово пьянствовали в СССР
17
 Просмотров: 3339
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
Бродячий кот стал звездой интернета: что сделало популярным четвероногого
21
 Просмотров: 3267
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
Гороскоп на 19 июля: пророчество астролога поражает
 Просмотров: 3096
Новости Киева
Зеленский уступает Кличко в симпатиях жителей столицы - опрос
Зеленский уступает Кличко в симпатиях жителей столицы - опрос Просмотров: 207
Валит деревья и затапливает станции метро: по Киеву несется мощный ураган с ливнем
Валит деревья и затапливает станции метро: по Киеву несется мощный ураган с ливнем
4
 Просмотров: 1863
В Киеве стало больше парковочных зон
В Киеве стало больше парковочных зон Просмотров: 36
Государство не должно действовать под диктовку российских спонсоров - Дробович о мемориализации Бабьего Яра
Государство не должно действовать под диктовку российских спонсоров - Дробович о мемориализации Бабьего Яра Просмотров: 90
Водительница снесла будку парковщика прямо на Volkswagen: фото ДТП
Водительница снесла будку парковщика прямо на Volkswagen: фото ДТП
4
 Просмотров: 747
Больше всего комментируют
4
В Украину с концертами едет Лорак, которая развлекала российских оккупантов
2
Ольга Сумская в бикини станцевала для мужа на пляже
2
Не владеешь украинским - никаких должностей во власти - нардеп
Голосов: 6868
Голосование Какими правами следует наделить жителей Киева без прописки?
  • Бесплатной медицинской помощью, возможностью бесплатного обучения детей в школах и воспитания в детских садах
  • Голосованием за муниципальную власть
  • Участием в голосовании по переименованию улиц и зеленых зон, возведение зданий и сооружений
  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
  • Свой вариант напишите в комментариях
Просмотреть