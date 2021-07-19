За полчаса в Киеве выпала недельная норма осадков

В столице за несколько минут выпала почти недельная норма осадков. Фото: pixabay.com

В течение 30 мин. Киев накрыл мощный ливень. За это время выпало 18 мм осадков, что равно почти недельной норме.

Сейчас последствия непогоды ликвидируют 12 бригад гидрослужб и 38 бригад по ручной уборке КК "Киевавтодор". В целом - 326 работников дорожно-эксплуатационных предприятий. К работе привлечена специальная техника - гидромониторы, илососы, мотонасосы, информирует коммунальная корпорация.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аномальное наводнение затопило целый городок в Австрии

Техника гидротехнических служб коммунальных предприятий выехала на места возможных подтоплений еще до начала ливня. Накануне прогнозируемых дождей в каждом районе усиленно очищали стоки.

Техника заблаговременно дежурила на просп. Броварском возле станции метро Черниговская, на развязке возле станции метро Левобережная, на ул. Владимира Брожко, у тоннеля на ул. Елены Телиги. Однако чрезвычайное количество осадков за малый промежуток времени привело к кратковременному подтоплению участков улиц и тротуаров. Пять мощных насосов в туннеле на ул. Елены Телиги не справились со стихией.

В понедельник, 19 июля, Киев после адской жары накрыла мощная непогода. В отдельных районах столицы шквальный ветер повалил деревья. Например, в Шевченковском районе дерево упало возле школы. На улицах из-за мощного ливня образовались подтопления. Движение транспорта заблокировано.