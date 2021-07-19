Валит деревья и затапливает станции метро: по Киеву несется мощный ураган с ливнем

В понедельник, 19 июля, Киев после адской жары накрыла мощная непогода. В отдельных районах столицы шквальный ветер повалил деревья. Например, в Шевченковском районе. Дерево там упало возле школы.

Об этом сообщил "Киев Сейчас" в Telegram.

Отмечается, что на улицах из-за мощного ливня образовались подтопления. Движение транспорта заблокировано.

"Берейстейскьку затопило. После Мирошниченко машины не едут", - говорится в сообщении.

Из-за подтопления станцию метро Берестейская закрыли на вход и выход.

"Попадание воды в кассовый зал станции. На месте работают специалисты", - сообщила пресс-служба Киевского метрополитена.

Также затопило подземный переход к станции Академгородок. Вода мощным потоком хлынула к лестнице.

"Новый аттракцион в переходе на Академе. Не хватает надувных кругов. А вы уже почувствовали неудобства от годового легкого дождика", - говорится в описании видео "Киев Оперативный".

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Ближайшую неделю в Украине будет держаться жаркая погода. Температура днем достигнет +37°С, ночью +24°С. Прохладнее будет на Западе и в Киеве. Там столбики термометров будут подниматься до +34°С днем ​​и +22°С ночью.

По прогнозу Укргидрометцентра, спасать украинцев от солнца будут кратковременные дожди с грозой. Осадки прогнозируют в западных, северных и центральных регионах.