Выбило окна: ледяная глыба изувечила автомобиль

Владелец авто собирается в суд. Фото: pixabay.com

В Киеве автомобиль получил серьезные повреждения из-за падения льда шириной 15 см с крыши пятиэтажного дома.

От удара в салоне выбило стекло и изувечило металл, пишет ТСН.

"Я полчаса назад приехал на работу, припарковался, поднялся в офис, услышали сигнализацию, вышли и увидели, что это все произошло", - рассказал владелец машины Ростислав.

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Место происшествия обследовали правоохранители. В течение последних дней подобные вызовы участились, утверждают они. Объясняют: водители пренебрегают правилами безопасности и заезжают за ограничительную ленту, которой загораживают места возможного снежного обвала.

Владелец авто будет судиться с жеком, на балансе которого находится здание. Ведь виновных в произошедшем считает именно коммунальщиков, которые должны были очистить крышу или хотя бы оградить территорию.

Подобные случаи за последние несколько дней в столице случаются не впервые. Ранее показали, во что превратился транспорт после приземления сосулек.