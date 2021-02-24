Водитель припарковался на тротуаре под лентой - "снежный привет" не замедлился

В Киеве Hyundai получил "снежный привет" из-за водителя-наглеца. Фото: скриншот с видео

В Киеве на ул. Шелковичной автомобиль Hyundai получил повреждения из-за падения снега с крыши дома.

Обвал произошел 23 февраля около 11:00, сообщила патрульная полиция города.

"Владелец транспортного средства пояснил (полицейским. - Gazeta.ua), что припарковал автомобиль утром, а только что обнаружил повреждения стойки и зеркала неизвестного происхождения. Патрульные сделали предположение, что такие повреждения автомобиль получил в результате падения снега", - говорится в сообщении.

Окончательно это подтвердило видео с камер наблюдения. На кадрах видно, что водитель пренебрег правилами, припарковав автомобиль под заградительной лентой.

Водителей который раз призывали:

- не оставлять автомобиль в местах, где есть угроза падения снега и ледовых наростов;

- не ехать за пределы установленных ограждений и обращать внимание на наличие опасных образований из-зо льда и снега на крышах домов;

- при обнаружении сосулек, висящих на крыше, необходимо обратиться к балансодержателю дома. В случае его игнорирования, обращаться в Департамент городского благоустройства КГГА.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Женщина проигнорировала ограждения дома и поплатилась за это - видео ледяного обвала

Подобные случаи за последние несколько дней в столице случаются не впервые. Ранее показали, во что превратился транспорт после приземления сосулек.