Вторая репетиция парада войск: когда и где ограничат движение в Киеве

В пятницу, 20 августа, в Киеве проведут вторую репетицию парада войск на ул. Крещатик и пл. Независимости.
"Поэтому в городе будет временное ограничение транспортного движения и изменены маршруты общественного транспорта", - сообщает пресс-служба КГГА.
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С 15:30 до 01:15 движение ограничат:
- ул. Крещатик и пл. Независимости;
- ул. Маршала Рыбалко;
- ул. Вячеслава Черновола;
- выезд на просп. Победы;
- просп. Победы;
- пл. Победы;
- ул. Старовокзальная;
- ул. Жилянская;
- ул. Большая Васильковская;
- пл. Льва Толстого;
- пл. Бессарабская;
- ул. Крещатик;
- ул. Академика Туполева;
- ул. Антоновича;
- ул. Ивана Федорова;
- пл. Европейская;
- Владимирский спуск;
- Боричев спуск;
- ул. Набережно-Крещатицкая;
- ул. Нижний Вал;
- Глыбочицкий проезд.
Также в этот день запланировано ограничение движения транспорта по ул. Льва Толстого и на ул. Петра Сагайдачного.
На Трухановом острове состоится репетиция артиллерийского салюта. В эти дни ограничат доступ граждан к территориям, прилегающих к местам проведения салюта.
Приостановят функционирование парковок на ул. Крещатик - от Бессарабской пл. до Европейской пл., на бульв. Леси Украинки, Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.
24 августа в Украине будут праздновать 30-летие со дня провозглашения независимости. 18 августа прошла первая репетиция военного парада.
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