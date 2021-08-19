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четверг, 19 августа 2021 15:45

Вторая репетиция парада войск: когда и где ограничат движение в Киеве

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Вторая репетиция парада войск: когда и где ограничат движение в Киеве
В столице пройдет вторая репетиция ко Дню независимости. Фото: pixabay.com

В пятницу, 20 августа, в Киеве проведут вторую репетицию парада войск на ул. Крещатик и пл. Независимости.

"Поэтому в городе будет временное ограничение транспортного движения и изменены маршруты общественного транспорта", - сообщает пресс-служба КГГА.

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С 15:30 до 01:15 движение ограничат:

- ул. Крещатик и пл. Независимости;

- ул. Маршала Рыбалко;

- ул. Вячеслава Черновола;

- выезд на просп. Победы;

- просп. Победы;

- пл. Победы;

- ул. Старовокзальная;

- ул. Жилянская;

- ул. Большая Васильковская;

- пл. Льва Толстого;

- пл. Бессарабская;

- ул. Крещатик;

- ул. Академика Туполева;

- ул. Антоновича;

- ул. Ивана Федорова;

- пл. Европейская;

- Владимирский спуск;

- Боричев спуск;

- ул. Набережно-Крещатицкая;

- ул. Нижний Вал;

- Глыбочицкий проезд.

Также в этот день запланировано ограничение движения транспорта по ул. Льва Толстого и на ул. Петра Сагайдачного.

На Трухановом острове состоится репетиция артиллерийского салюта. В эти дни ограничат доступ граждан к территориям, прилегающих к местам проведения салюта.

Приостановят функционирование парковок на ул. Крещатик - от Бессарабской пл. до Европейской пл., на бульв. ​​Леси Украинки, Владимирском проезде, ул. Богдана Хмельницкого, Набережном шоссе, Парковой дороге.

24 августа в Украине будут праздновать 30-летие со дня провозглашения независимости. 18 августа прошла первая репетиция военного парада.

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