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понедельник, 17 мая 2021 11:57

Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом

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Возмущенные активисты перекрыли Варшавскую трассу под Киевом
Митингующие заблокировали Варшавскую трассу. Фото: скриншот с видео

В городе Буча Киевской области активисты перекрыли Варшавскую трассу. Люди вышли на демонстрацию против вырубки леса.

Об этом информирует Facebook-сообщество "Спасай Ирпень".

Местные жители таким образом обращаются к застройщикам, чтобы те прекратили уничтожение лесов.

В акции принимали участие около двух десятков митингующих. Они ходили с плакатами по проезжей части, их охраняли патрульные. Люди периодически освобождали дорогу, давая проехать транспорту.

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По факту незаконной вырубки 17 вековых дубов в Голосеевском парке Киева начали уголовное производство. Уничтожили их дровосеки под видом сухостоя 26 марта. Активисты уверяют, что ни один из срубленных дубов сухим не был.

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