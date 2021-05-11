Возле столичного метро разгуливал молодой олень в ошейнике

В Киеве возле метро заметили Бэмби. Фото: скриншот с видео

В Киеве возле станции метро Бориспольская заметили молодого оленя.

Разгуливал необычный пешеход там 10 мая, сообщил в Facebook "Киев Оперативный".

"Вблизи станции метро Бориспольская гуляет чей-то домашний любимец. Никто не терял часом?" - говорится в описании видео.

На кадрах видно, что рогатый спокойно дефилировал среди людей и вовсе их не боялся. На животном был надет ошейник.

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В Трускавце на Львовщине по ул. Карпатской также разгуливал молодой олень неподалеку от санатория "Карпаты" Он выглядел несколько озадаченным и не знал, в каком направлении двигаться.