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пятница, 07 мая 2021 15:20

Геращенко остановил интервью из-за кота: курьезное видео
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Интервью заместителя министра внутренних дел Антона Геращенко прервал домашний любимец. Во время прямой трансляции кот Уинстон выпрыгнул на стол и начал махать хвостом перед камерой.

О курьезном инциденте Геращенко рассказал в Facebook.

Фото: скриншот с видео

"Вчера (6 мая. - Gazeta.ua) наше сокровище, а точнее его хвост, случайно стал звездой экрана. Во время моего включения на канале "Украина 24", он в своей обычной непринужденной манере забрался ко мне на стол за своей привычной порцией внимания", - написал Геращенко.

Чиновник добавил, что четвероногому 2,5 года. Он - английский аристократ. Назвали усача в честь британского премьер-министра Уинстона Черчилля.

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Самолет суданской авиакомпании Tarco совершил экстренную посадку из-за внезапного появления в кабине пилотов агрессивного кота. Испуганное животное мешало пилотам управлять судном и бросалось на капитана.

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