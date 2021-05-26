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среда, 26 мая 2021 18:16

Возле российского посольства сожгли Кремль
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В Киеве у российского посольства состоялась акция "Тризна по погибшим в российско-украинской войне".

Ее организовал ряд активистов, пишет УНИАН.

Фото: twitter.com/highlander_free

Акция посвящена нескольким событиям. В частности, очередной годовщине первой победы ВСУ в битве за Донецкий аэропорт. Участники акции также почтили погибших военных и добровольцев, отдавших жизнь в борьбе со страной-агрессором.

Во время акции устроили перформанс "Сожжение Кремля".

Картонный макет кремлевских башен разместили на асфальте, полили зажигательной смесью и подожгли. Через мгновение правоохранители с огнетушителем погасил кусок картона, что возмутило активистов.

Перед началом акции один из правоохранителей заявил, что поджигать "Кремль" не позволит, ведь это нарушит общественный порядок.

Также на заборе российского посольства участники акции развесили фото, на которых изображены убиты российские оккупанты.

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Первый бой за Донецкий международный аэропорт им. Сергея Прокофьева начался 26 мая 2014-го. Оборона аэропорта продолжалась 242 дня.

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В марте 2014 года российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.

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Дата
26
мая

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