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вторник, 11 июня 2019 13:30

Возле пешеходных переходов поставят фигурки "детей"
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Возле школ и детских садов в Киеве хотят установить фигурки школьника.

Первые 25 таких "детей" появятся на Сырце, что будет стоить 495 тыс. грн. Об этом объявил тендер Центр организации дорожного движения Киева, говорится на Prozorro.

"Поскольку в микрорайоне Сырец расположено много школ, детских садов, школ-интернатов, художественных школ, а также парков и скверов, необходимо обезопасить нерегулируемые пешеходные переходы возле них специальными ростовыми фигурами детей", - объясняет автор проекта Татьяна Луцкая.

Автор проекта говорит, что фигурки школьников должны усилить безопасность на дороге возле садиков и школ.
Фото: Сергей Пасюта
Автор проекта говорит, что фигурки школьников должны усилить безопасность на дороге возле садиков и школ.
Автор проекта говорит, что фигурки школьников должны усилить безопасность на дороге возле садиков и школ.

"Школьника" сделают из пластика и покрасят в оранжевый и салатовый цвета. Также на фигурке установят светоотражающие элементы. Высота - от 1,50 до 1,60 метра.

Тендер проведут 27 июня. Установку фигур планируют закончить до ноября этого года.

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С установлением таких школьников не согласен киевлянин Сергей Пасюта.

"Это история о мальчике, который кричал "Волки". Водители привыкают видеть возле перехода ложных детей, а потом могут не среагировать на настоящих. И это никак не повышает безопасность движения", - пишет он в Facebook.

В список городов с наиболее загруженными дорогами в мире попал Киев. Уровень загруженности столичных дорог составляет 46%.

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Дата
11
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  • Голосованием за муниципальную власть
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  • Граждане должны решать судьбу того населенного пункта, где они прописаны
  • Оставить без изменений
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