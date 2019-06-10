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понедельник, 10 июня 2019 09:28

Киев-город с самыми переполненными дорогами

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Киев-город с самыми переполненными дорогами
В столице переполнены дороги. Фото: google.com

Столица вошла в список городов с наиболее загруженными дорогами в мире и заняла 13-ю строчку.

Уровень загруженности столичных дорог составляет 46%. Для того, чтобы добраться до своей цели участникам дорожного движения нужно тратить чуть ли не в полтора раза больше времени, чем рассчитывали, - сообщает ТСН.

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Чтобы осуществить получасовую поездку по Киеву в час пик, водителям нужно потратить дополнительно 26-27 минут.

Чаще всего столкновения происходят из-за нарушения правил маневрирования. За 4 месяца в этом году в Киеве произошло почти 13 тыс. аварий.

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