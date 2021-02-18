Возле больницы освобождали цистерну с кислородом

В Киеве на ул. Братиславской, 5 в сугробе застряла цистерна с кислородом Volvo. Инцидент произошел утром 18 февраля на территории Института сердца.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС столицы .

Фото: ГСЧС Киева

"С помощью специальной техники повышенной проходимости, автомобиль был отбуксирован на расчищенный участок дороги, где водитель уже мог самостоятельно продолжить движение", - говорится в сообщении.

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Жертвой снегопада в Киеве раньше стал автомобиль Seat Leon, который въехал в сугроб и перевернулся на крышу. Переворачивали авто спецтехникой.