Воры ограбили квартиры "слуги народа" и прокурора

В Днепровском и Дарницком районах Киева обокрали квартиру народного депутата партии "Слуга народа" и прокурора Офиса генерального прокурора Украины.

Об этом сообщает "Обозреватель" ссылаясь на анонимный источник информации.





Автор: wz.lviv.ua В Киеве обокрали народного депутата и прокурора

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 2 товарищей угнали маршрутку и гоняли по Киеву



От рук злоумышленников пострадал и прокурор Офиса генерального прокурора. По возвращении из отпуска 26 июля, он обнаружил, что в съемной квартире недалеко от с.м. "Левобережная" разбросаны вещи.



"Следов взлома на замке не было, вор подобрал ключи и забрал небольшую сумму в долларах, а также несколько золотых украшений", – рассказал собеседник.

Ранее полиция задержала женщину 35 лет, которая ограбила аптеку в Броварах. Не получив платы по окончанию стажировки в аптеке, женщина сделала дубликат ключа и ночью похитила из кассы деньги.