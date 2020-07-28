Воры ограбили квартиры "слуги народа" и прокурора

В Днепровском и Дарницком районах Киева обокрали квартиру народного депутата партии "Слуга народа" и прокурора Офиса генерального прокурора Украины.
Об этом сообщает "Обозреватель" ссылаясь на анонимный источник информации.
Народный депутат Дмитрий Любота, вернувшись в квартиру 27 июля обнаружил, что в его отсутствие в квартиру ворвались преступники. Дверной замок арендованного помещения был поврежден, вещи разбросаны. Среди украденного: ноутбук MacBook Pro, планшет iPad, а также велосипед Cannondale.
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От рук злоумышленников пострадал и прокурор Офиса генерального прокурора. По возвращении из отпуска 26 июля, он обнаружил, что в съемной квартире недалеко от с.м. "Левобережная" разбросаны вещи.
"Следов взлома на замке не было, вор подобрал ключи и забрал небольшую сумму в долларах, а также несколько золотых украшений", – рассказал собеседник.
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