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среда, 28 апреля 2021 18:04

Вокруг личного самолета Брежнева под Киевом задумали масштабный парк авиации

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Вокруг личного самолета Брежнева под Киевом задумали масштабный парк авиации
Самолет Брежнева под Киевом станет экспонатом масштабного авиапарка. Фото: instagram.com/sooba_booba/?igshid=psf43sybybe3

В селе Глеваха Киевской области планируют создать огромный авиапарк вокруг заброшенного советского самолета.

Об этом сообщила пресс-служба Управления туризма и промоций КГГА.

Самолет стоит на обочине на 27-м километре Одесской трассы.

"Недалеко от Киева находится необычный экспонат советских времен - авиаборт СССР-8661. Большой самолет притаился среди деревьев, на бетонном покрытии. Борт имеет большую историю: на нем летали первые лица этого государства, включая хорошо известного всем генсекретаря Леонида Ильича Брежнева", - говорится в сообщении.

На локации планируют создать парк авиации с музеями, выставкой самолетов, гостиницей, детской площадкой, озером и рестораном внутри самолета.

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В аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского приземлился самый маленький в мире реактивный самолет.

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