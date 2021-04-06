В украинском самолета с пассажирами на борту отказал двигатель

В Киеве экстренно приземлился самолет из-за отказа двигателя. Фото: "Думская"

В понедельник вечером, 5 апреля, самолет Ан-140 украинской авиакомпании "Мотор Сич" совершил аварийную посадку в международном аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского.

Судно с 29 пассажирами на борту направлялось из Минска в Запорожье, пишет "Думская".

Отмечается, что у самолета через полчаса после вылета отказал правый двигатель. Лайнер долетел до Киева на одном исправном двигателе. Командир судна экстренно посадил самолет через полчаса после поломки.

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Никто из пассажиров не пострадал. 14 из них пересадили на вечерний рейс Киев-Запорожье, еще 15 человек отправили на рейс Як-40, специально прибывший из Запорожья.

Причина неисправности двигателя устанавливается.

В аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского приземлился самый маленький в мире реактивный самолет.