Реконструкции быть: аэродром "Киев" обновят к 2025 году

Фото: Аэропорт Киев - Kyiv Sikorsky Airport

В Киеве стартуют работы по масштабной реконструкции аэродрома аэропорта "Киев" им. Игоря Сикорского.

Соответствующее распоряжение выдала КГГА, сообщила пресс-служба аэропорта в Facebook.

"Главная цель - повышение уровня безопасности полетов, уменьшение шумовой и экологической нагрузки на окружающую среду", - говорится в сообщении.

Реконструкция продлится с 2021 по 2025 год и охватит, в частности, удлинение взлетно-посадочной полосы на 500 м, строительство новых рулежных дорожек, перронов.

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Обновленный аэропорт сможет принимать современные воздушные судна с большей пассажировместимостью Airbus A321 и меньшим уровнем шума. В планах - заменить светосигнальное и радионавигационное оборудования на более современное.

Первую стадию проекта осуществят за счет КП МА "Киев". На этом этапе запланирована разработка проектно-сметной документации объекта. Дальнейшее финансирование работ по реконструкции аэродрома будет осуществляться за счет бюджетных или привлеченных средств.

В аэропорту "Киев" им. Игоря Сикорского приземлился самый маленький в мире реактивный самолет.