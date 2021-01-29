Аэропорт "Киев" подготовил сюрприз для туристов

Аэропорт "Киев" станет больше и сможет принимать "Боинги". Фото: скриншот презентации "МАУ"

Международный аэропорт "Киев" им. Игоря Сикорского станет больше. Решение о выделении земельного участка для расширения аэропорта приняли на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам архитектуры.

Об этом в Facebook сообщил депутат Киевсовета Михаил Терентьев. По его словам, это положительно повлияет на пассажиропоток в столице.

"Коллеги поддержали предоставление Международном аэропорту "Киев" земельного участка 0,25 га в постоянное пользование, результатом чего аэропорт в черте города сможет принимать самолеты Boeing с большой пассажировместимостью", - отметил Терентьев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандал на борту самолета: двух туристов под аплодисменты пассажиров сняли с рейса

Пресс-служба аэропорта "Киев" прокомментировала решение в Facebook.

"В результате этого решения и решения, находятся на рассмотрении Киевсовета о предоставлении еще двух земельных участков площадью 13 гектара, аэропорт сможет реализовать проект по реконструкции взлетно-посадочной полосы, что позволит аэродрому обслуживать воздушные суда большего размера и при любых погодных условиях", - говорится в сообщении.

Минздрав обновило перечень стран, которые попали в "красные" и "зеленые" зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом. В ближайшее время не рекомендуют ехать в 68 стран.