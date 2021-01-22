Обновили список "запрещенных" и "разрешенных" стран

Показали новый список "коронавирусных" зон. Фото: Украинская правда

Министерство здравоохранения обновило перечень стран, которые попали в "красные" и "зеленые" зоны в зависимости от ситуации с коронавирусом.

В ближайшее время не рекомендуют ехать в 68 стран. На прошлой неделе "красных" стран было 66, сообщается на сайте Минздрава.

Самые высокие показатели заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней обнаружили в Ирландии, Чехии, Израиле, Португалии, Андорре и Словении.

"Красными" также стали Великобритания, Черногория, США, Испания, Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Кипр, Грузия, Польша, Россия и Венгрия.

Страны делятся на зоны в зависимости от количества активных случаев заболевания Covid-19 на 100 тысяч населения. Если этот показатель меньше, чем в Украине, страна считается "зеленой".

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Всего министерство дает рекомендации по 194 государств, которые являются членами Всемирной организации здравоохранения. Те, кто приезжает в Украину из стран "красной зоны", должны либо уйти на 14 дней в изоляцию (с использованием приложения "Дий дома"), или в течение суток после прибытия сделать ПЦР-тест. Если результат оказался отрицательным, самоизоляция не нужна. Также можно досрочно прекратить самоизоляцию, получив отрицательный результат ПЦР-теста.