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воскресенье, 16 февраля 2020 06:31

Водителей предупредили о плохой видимости на дорогах

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Водителей предупредили о плохой видимости на дорогах
В Киеве ожидается туман. Фото: Информатор

Ночью и утром 16 февраля Киев затянет густым туманом.

В связи с этим, объявлен первый уровень опасности, сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на Укргидрометцентр

Видимость будет держаться на расстоянии 200-500 метров.

Водителям рекомендуют снизить скорость движения, включить противотуманные фары вместе с ближним светом, соблюдать безопасную дистанцию между авто и избегать резких маневров на дороге.

Киевлян также просят включать аварийную световую сигнализации при остановке.

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Напомним, в Украине в воскресенье ожидается теплая, сухая погода.

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