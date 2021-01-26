Водитель автобуса сбил ребенка и скрылся с места преступления

Фото: Патрульная полиция Киевской области

В городе Борисполь на ул. Беживка водитель автобуса БАЗ совершил наезд на ребенка и скрылся. Инцидент произошел во вторник, 26 января, около 8:00.

Сообщил о ДТП неравнодушный, информирует патрульная полиция Киевской области.

"Водитель автобуса (рассказал неравнодушный полиции. - Gazeta.ua) совершил наезд на 15-летнего ребенка и скрылся. Девушка переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Водитель автобуса остановился, поднял ребенка и уехал в неизвестном направлении. Свидетель запомнил государственные номерные знаки нарушителя", - говорится в сообщении.

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В результате наезда ребенка с травмами госпитализировали.

Виновника ДТП разыскали. Им оказался 51-летний мужчина. На месте происшествия работают следователи для установления всех обстоятельств.

В Киеве водитель маршрутного такси "Богдан" сбил велосипедиста. Автопроисшествие произошло на ул. Газопроводная. Велосипедиста с травмами госпитализировали. Водитель был пьян.