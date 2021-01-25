Столичный автобус сбил человека на пешеходном переходе

В Киеве на просп. Павла Тычины, 49 произошло автопроисшествие.
Об этом в Telegram сообщила сообщество dtp.kiev.ua.
"Автобус сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавшего срочно госпитализировали", - говорится в сообщении.
На месте работает полиция и "скорая".
Состояние пострадавшего пешехода пока что неизвестно.
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На Соломенской площади в Киеве троллейбус сбил женщину на регулируемом пешеходном переходе. Ее госпитализировали.
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