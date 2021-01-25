Столичный автобус сбил человека на пешеходном переходе

В Киеве автобус сбил человека на зебре. Фото: dtp.kiev.ua

В Киеве на просп. Павла Тычины, 49 произошло автопроисшествие.

Об этом в Telegram сообщила сообщество dtp.kiev.ua.

"Автобус сбил человека на пешеходном переходе. Пострадавшего срочно госпитализировали", - говорится в сообщении.

На месте работает полиция и "скорая".

Состояние пострадавшего пешехода пока что неизвестно.

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