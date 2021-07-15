"Водили к врачу": водитель автобуса травмировал ребенка и обложил матами пассажиров

В Киеве водитель городского автобуса маршрута №21 травмировал руку ребенку, а на замечания пассажиров ответил матами.
Инцидент произошел 14 июля, сообщила Troeshcina в Telegram.
Водитель не убедился, что все пассажиры вошли в салон и заблаговременно закрыл дверь. Ими и зажало руку ребенка.
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Мать пострадавшей девочки рассказала о ее состоянии.
"Водили к врачу. Есть синяк на руке, без ушиба. Но она испугалась. Он мог бы хотя бы извиниться, а не маты гнуть", - рассказала Елена "Сегодня".
Киевляне просят помочь установить, кто из водителей за рулем. Киевпастранс пообещал, что разберется в ситуации.
В Киеве водитель маршрутного такси повесил в салоне автобуса два собственных объявления. Согласно им, маршрутчик не будет давать сдачу пассажирам, у которых есть только крупные купюры. Также не будет бесплатно перевозить школьниц с маникюром и макияжем, поскольку ученический билет это "без маникюра, нарощенных ногтей, помады и сигарет".
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