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среда, 09 июня 2021 10:12

"Без маникюра и наращенных ногтей": водитель маршрутки придумал новые правила проезда

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В Киеве водитель маршрутного такси повесил в салоне автобуса два объявления, которые не соответствуют правилам перевозки пассажиров.

Соответствующие фото опубликовал в Telegram "Киев без цензуры".

Автор: t.me/now_kyiv/8180
  По какому маршруту курсирует автобус со следующим правилами авторы поста не уточнили
По какому маршруту курсирует автобус со следующим правилами авторы поста не уточнили

Маршрутчик решил не давать сдачу пассажирам, у которых есть только крупные купюры. Также он отказывается бесплатно перевозить школьниц с маникюром и макияжем. По крайней мере, такие правила в объявлениях.

На одном из них отмечается, что ученический билет это "без маникюра, нарощенных ногтей, помады и сигарет".

В другом объявлении написано, что с 7:00 до 10:00 пассажирам не стоит давать купюры номиналом 100 грн, иначе они поедут без сдачи.

Автор: t.me/now_kyiv/8180
  По какому маршруту курсирует автобус со следующим правилами авторы поста не уточнили
По какому маршруту курсирует автобус со следующим правилами авторы поста не уточнили

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Киевом будет курсировать 19 идеальных маршруток

Маршрутные такси исчезнут со столичных дорог. По словам мэра города Виталия Кличко, состоится это через два-три года. Пока местные власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он "выполняет свою функцию".

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