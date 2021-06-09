"Без маникюра и наращенных ногтей": водитель маршрутки придумал новые правила проезда

В Киеве водитель маршрутного такси повесил в салоне автобуса два объявления, которые не соответствуют правилам перевозки пассажиров.

Соответствующие фото опубликовал в Telegram "Киев без цензуры".

Автор: t.me/now_kyiv/8180 По какому маршруту курсирует автобус со следующим правилами авторы поста не уточнили

Маршрутчик решил не давать сдачу пассажирам, у которых есть только крупные купюры. Также он отказывается бесплатно перевозить школьниц с маникюром и макияжем. По крайней мере, такие правила в объявлениях.

На одном из них отмечается, что ученический билет это "без маникюра, нарощенных ногтей, помады и сигарет".

В другом объявлении написано, что с 7:00 до 10:00 пассажирам не стоит давать купюры номиналом 100 грн, иначе они поедут без сдачи.

Автор: t.me/now_kyiv/8180 По какому маршруту курсирует автобус со следующим правилами авторы поста не уточнили

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Маршрутные такси исчезнут со столичных дорог. По словам мэра города Виталия Кличко, состоится это через два-три года. Пока местные власти не могут запретить работу этого вида транспорта, поскольку он "выполняет свою функцию".