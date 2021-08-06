Власти предупредили киевлян о "взрывах". Просят сохранять спокойствие

Киевлян предупреждают о "взрывах" на территории города. Фото: shev.kyivcity.gov.ua

В Киеве с 7 по 13 августа запланированы учебные сборы военнообязанных и резервистов территориальной обороны столицы. Они будут отрабатывать практические действия по обороне города.

Во время учений с 10 по 12 августа могут звучать "взрывы". Киевлян просят не пугаться, сообщила пресс-служба Шевченковской райгосадминистрации Киева.

"Поэтому киевлян просят не пугаться громких звуков. Полигоны в это время будут в окружении правоохранителей", - говорится в сообщении.

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Обучение в столице будут проходить на таких локациях:

- ул. Большая окружная напротив ЖК "Министерский";

- малый зал Голосеевской районной государственной администрации;

- спортивный зал Соломенской районной государственной администрации;

- просп. Воздухофлотский, 41 у здания Соломенской районной государственной администрации.

Какие практические действия предусмотрены на каждой локации, узнавайте по ссылке.

В ночь на 28 мая 2021-го в метро Киева состоялись массовые антитеррористические учения. По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метро Площадь Льва Толстого и захватили пассажиров в вагоне на станции Майдан Независимости.