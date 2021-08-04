Военные провели репетицию парада ко Дню Независимости - яркие фото

Фото: ngu.gov.ua

Во вторник, 3 августа, на взлетной полосе государственного предприятия "Антонов" провели первую репетицию военного парада ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Участие в репетиции приняли тысячи военнослужащих и сотрудников силовых структур. Также привлекли кинологов со служебными собаками.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нацгвардия на французских Airbus готовится к параду в небе: яркие фото

"В этом году парадные расчеты пройдут по Крещатику новым строевым шагом, которым они легко уже овладели. Теперь ногу во время движения нужно поднимать на 10-15 см", - говорится в сообщении.

Пешую колонну Нацгвардии на параде будут представлять сразу четыре "коробки": военнослужащие учебно-тренировочного батальона "Почетный Караул", кинологическое подразделение со служебными собаками, курсанты и сводный оркестр Национальной гвардии.

В главном праздничном шоу "Независимость в нашей ДНК. День Независимости страны" примут участие более 30 исполнителей. К 30-летию независимости Украины состоится более 150 праздничных мероприятий по всей стране. А 24 августа на центральной улице Киева - Крещатике - состоится праздничный парад Вооруженных Сил Украины. В нем также примут участие женщины-военные.