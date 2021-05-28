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пятница, 28 мая 2021 09:55

В Киеве заминировали метро, захватили заложников - в центре собрали все экстренные службы
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В ночь на 28 мая в центре Киева состоялись массовые антитеррористические учения с участием СБУ, ГСЧС, КАР, Нацполиции, Нацгвардии, органов государственной власти и общества Красного креста Украины.

Центр столицы был полностью перекрыт, пишут "Новини.LIVE".

Фото: novyny.live

По легенде, условные террористы осуществили взрыв на платформе станции метро Площадь Льва Толстого и захватили пассажиров в вагоне на станции Майдан Независимости.

В центр города стянули много полицейских машин, автомобилей скорой помощи и пожарных. На улицах раздавались сирены, спасатели несли носилки с "ранеными".

Отмечается, что подразделения работали слаженно. В ходе специальной операции удалось спасти всех.

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Напомним, в метро столицы предупреждали, что в ночь с 27 на 28 мая будут проводиться плановые антитеррористические учения на нескольких объектах коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Шевченковском районе. На период обучения не исключались ограничения движения поездов, а также проверка документов у пассажиров.

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