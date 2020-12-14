Витаминный завод в Киеве не горел

Фото: Киевский витаминный завод

Витаминный завод в Киеве, на ул. Копыловская, 38, не горел. Это выяснилось, когда пожарные прибыли на место вызова в воскресение, 13 декабря.

Об этом сообщила пресс-служба ДСНС столицы.

"Никакого пожара не было. Просто люди восприняли пару с завода за дым. Ложный вызов", - рассказали в ДСНС для "Сегодня".

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Пресс-служба витаминного завода в Киеве также опровергла информацию о пожаре.

"Произошло повреждение паропровода на крыше помещения, не вовлеченного в производственный процесс. Ситуация была исправлена в течение 40 минут. Процесс производства продолжается в обычном графике", - говорится в сообщении.

Информацию о возгорании крыши Киевского витаминного завода распространили в сообществе "Киев Оперативный" вчера, 13 декабря.