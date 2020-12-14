В Киеве загорелся витаминный завод

Информация о причинах возгорания уточняется. Фото: Киев Оперативный

В воскресенье, 13 декабря, загорелась крыша Киевского витаминного завода, который расположен на улице Копыловское, 38. На место прибыли пожарные.

Об этом сообщает сообщество "Киев Оперативный".

Работники ДСНС занимаются тушением пожара. Информация о причинах возгорания уточняется. О пострадавших и погибших не сообщается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Тернопольщине горел склад с горючим

В Харькове на Змиевской ТЭС произошел пожар. Возгорание началось в девятом энергоблоке корпуса Б. Для тушения пламени были задействованы 60 человек из личного состава и 16 единиц техники.