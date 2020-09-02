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среда, 02 сентября 2020 16:37

Масштабный пожар под Киевом - горел рынок

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Масштабный пожар под Киевом - горел рынок
Фото: kv.dsns

Сегодня, 2 сентября, в поселке Коцюбинское Киевской области загорелся рынок.

Видео пожара обнародовал "Киев Оперативный".

"Произошел пожар в одном из магазинов. Есть угроза распространения огня на соседние, которые расположены в металлических киосках. Пока информации о пострадавших нет", - сообщили в ДСНС Киевской области для "Сегодня".

По состоянию на 16:00 возгорание локализовали. Пожар тушили с помощью 4 автомобилей спецтехники. Выгорели холодильники, которые стояли у магазина, другие торговые точки не пострадали.

По словам спасателей, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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Во время движения загорелся пассажирский автобус Киев – Одесса.

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