Масштабный пожар под Киевом - горел рынок

Фото: kv.dsns

Сегодня, 2 сентября, в поселке Коцюбинское Киевской области загорелся рынок.

Видео пожара обнародовал "Киев Оперативный".

"Произошел пожар в одном из магазинов. Есть угроза распространения огня на соседние, которые расположены в металлических киосках. Пока информации о пострадавших нет", - сообщили в ДСНС Киевской области для "Сегодня".





По состоянию на 16:00 возгорание локализовали. Пожар тушили с помощью 4 автомобилей спецтехники. Выгорели холодильники, которые стояли у магазина, другие торговые точки не пострадали.



По словам спасателей, погибших и пострадавших нет. Причину возгорания будут устанавливать правоохранители.

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Во время движения загорелся пассажирский автобус Киев – Одесса.