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среда, 21 апреля 2021 09:29

Велосипедистка на тротуаре "смела" женщину: момент попал на видео

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Велосипедистка на тротуаре &quot;смела&quot; женщину: момент попал на видео
Фото: скриншот с видео Велосипедистка сбила женщину на тротуаре в Киеве.

Во вторник, 20 апреля, на пересечении ул. Прорезной и Гринченко в Киеве произошло ДТП с участием пешехода и велосипедиста.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Велосипедистка, двигаясь по тротуару на большой скорости, сбила женщину, которая оказалась на ее пути. Пострадавших госпитализировали медики, а устанавливать обстоятельства происшествия будут следователи", - говорится в сообщении.

Патрульные напомнили, что во избежание подобных ситуаций велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. Исключением являются дети до семи лет на детских велосипедах под присмотром взрослых.

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На Житомирской трассе на въезде в Киев погибли двое велосипедистов - мужчина и женщина. Их на скорости сбил водитель Chevrolet Aveo.

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