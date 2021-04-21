Велосипедистка на тротуаре "смела" женщину: момент попал на видео

Фото: скриншот с видео Велосипедистка сбила женщину на тротуаре в Киеве.

Во вторник, 20 апреля, на пересечении ул. Прорезной и Гринченко в Киеве произошло ДТП с участием пешехода и велосипедиста.

Об этом сообщила патрульная полиция города.

"Велосипедистка, двигаясь по тротуару на большой скорости, сбила женщину, которая оказалась на ее пути. Пострадавших госпитализировали медики, а устанавливать обстоятельства происшествия будут следователи", - говорится в сообщении.

Патрульные напомнили, что во избежание подобных ситуаций велосипедистам запрещается двигаться по тротуарам и пешеходным дорожкам. Исключением являются дети до семи лет на детских велосипедах под присмотром взрослых.

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