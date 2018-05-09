В здание "Интера" бросили "коктейль Молотова"

Митингующие под "Интером" использовали "коктейль Молотова". Фото: Вести

В Киеве на улице Щусева, 26 в здание, где находится редакция новостной программы "Подробности", бросили "коктейль Молотова".

Под зданием на акцию против концерта телеканала "Интер" к 9 мая собрались представители всеукраинской общественно-политической организации "Свободные люди". Об этом сообщают "Вести".

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По состоянию на 22:00 на улице все спокойно, участники акции разошлись.

Возле еще одного офиса на ул. Дмитровской, 30, участники Национального корпуса также вышли на протест против деятельности телеканала.

В Киеве около 100 активистов пикетируют здание телеканала "Интер", требуя отменить трансляцию концерта в честь 9 мая. На месте находится 150 правоохранителей.