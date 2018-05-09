В Киеве пикетируют здание "Интера"

В Киеве около 100 активистов пикетируют здание телеканала "Интер", требуя отменить трансляцию концерта в честь 9 мая.

В настоящее время на месте находится 150 правоохранителей. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Автор: kyiv.npu.gov.ua Под здание "Интера" пришли митингующие

"Каждый имеет право мирным путем выражать свое мнение. Задача полиции - не допустить провокаций и конфликтов", - отметил начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

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Представители Национального корпуса и Национальных дружин пришли к зданию телеканала "Интер" и требуют лишить канал лицензии из-за "системную антиукраинскую редакционную политику". Активисты требуют изъять "пропагандистские заявления ведущих" вечернего концерта к 9 мая.